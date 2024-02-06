Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме выразили недовольство бизнесом, который не инвестирует средства

Депутат Аксаков: компании не хотят инвестировать и держат деньги на депозитах

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил недовольство тем, что многие компании не хотят инвестировать свои средства в развитие, а держат их на депозитах в ЦБ. Об этом сообщает Telegram-канал телевидения Госдумы.

По словам Аксакова, бизнес не устраивают высокие ставки по кредитам из-за необходимости закладывать их в конечную стоимость продукции. При этом собственные резервы компаний пока не исчерпаны.

Депутат считает, что ключевая ставка будет снижаться быстрее прогнозов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По его мнению, уже со второго квартала ставка может снизиться на 0,25 п.п., а к концу года опуститься до 8-10% на фоне инфляции 4,5-5,5%.

В конце января Набиуллина заявляла, что смягчение денежно-кредитной политики возможно не раньше второго полугодия при замедлении инфляции. Следующее заседание по ставке пройдет 16 февраля.

До этого эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами