В Госдуме выразили недовольство бизнесом, который не инвестирует средства

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил недовольство тем, что многие компании не хотят инвестировать свои средства в развитие, а держат их на депозитах в ЦБ. Об этом сообщает Telegram-канал телевидения Госдумы.

По словам Аксакова, бизнес не устраивают высокие ставки по кредитам из-за необходимости закладывать их в конечную стоимость продукции. При этом собственные резервы компаний пока не исчерпаны.

Депутат считает, что ключевая ставка будет снижаться быстрее прогнозов главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. По его мнению, уже со второго квартала ставка может снизиться на 0,25 п.п., а к концу года опуститься до 8-10% на фоне инфляции 4,5-5,5%.

В конце января Набиуллина заявляла, что смягчение денежно-кредитной политики возможно не раньше второго полугодия при замедлении инфляции. Следующее заседание по ставке пройдет 16 февраля.

До этого эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале.

Ранее МВФ улучшил прогноз роста российской экономики.