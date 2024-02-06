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Россиянам рассказали, как рассчитывается пенсия по договорам ГПХ

Эксперт НИФИ Минфина Дайнеко: работа по договорам ГПХ учитывается для пенсии

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Работа по договорам ГПХ (гражданско-правовым договорам) учитывается при подсчете стажа для пенсии при условии оплаты работодателем страховых взносов. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Несмотря на то, что данные отношения не являются трудовыми, с выплат по таким договорам начисляются и уплачиваются страховые взносы. Период такой работы включается в трудовой стаж, формирует пенсионные баллы (для страховой пенсии по старости в частности). Поэтому пенсионные права у работника по договору ГПХ такие же, как и по трудовому договору», — сказала Дайнеко.

Она уточнила, что период работы, включаемый в страховой стаж, определяется сроком договора. Если срок не указан, то в расчет берется период уплаты страховых взносов.

«Заказчик – работодатель несет обязанность по предоставлению отчетности о работнике по договорам ГПХ и уплате за него страховых взносов в Социальный фонд России», — подчеркнула Дайнеко.

Министерство труда РФ в декабре 2023 года выступило против того, чтобы работодатели заключали трудовой договор с релокантами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на со ссылкой на письмо главы отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова. Ведомство отметило, что с уехавшими нужно заключать договоры ГПХ. По словам юристов, документ Минтруда не имеет юридической силы: ведомство не может призывать или заставлять работодателей не заключать договоры с релокантами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в Россию вернулся каждый четвертый релокант, который ищет работу.

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