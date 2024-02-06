Эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале

На заседании ЦБ РФ 16 февраля не стоит ожидать иных шагов, кроме сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического отдела «Россельхозбанка» Александр Фетисов.

Эксперт напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в недавнем интервью допустила возможность снижения ставки только во втором полугодии. При этом аналитик полагает, что регулятор предпочтет «действовать наверняка» и перейдет к смягчению политики, только когда инфляция будет устойчиво снижаться несколько месяцев подряд.

Основным риском для сценария снижения ставки эксперт называет перспективу ослабления рубля, которая может привести к росту инфляционных ожиданий и ускорению роста цен.

«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», — сказал аналитик.

Кроме того эксперт предположил, что участники рынка по итогам заседания Банка России 16 февраля уделят свое внимание новым среднесрочным прогнозам, а также резюме обсуждения ключевой ставки, которое будет (впервые) опубликовано в конце февраля.

«Полагаем, что начало публикации резюме обсуждения, помимо комментариев и пресс-конференции представителей Банка России, даст участникам рынка новые ориентиры и логику принятия решения и повысит предсказуемость денежно-кредитной политики», — сказал Фетисов.

До этого эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ

Ранее аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.