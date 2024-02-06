Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Эксперт предсказал сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в феврале

Аналитик Фетисов не видит оснований для изменения ставки ЦБ в феврале

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

На заседании ЦБ РФ 16 февраля не стоит ожидать иных шагов, кроме сохранения ключевой ставки на уровне 16%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал начальник аналитического отдела «Россельхозбанка» Александр Фетисов.

Эксперт напомнил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина в недавнем интервью допустила возможность снижения ставки только во втором полугодии. При этом аналитик полагает, что регулятор предпочтет «действовать наверняка» и перейдет к смягчению политики, только когда инфляция будет устойчиво снижаться несколько месяцев подряд.

Основным риском для сценария снижения ставки эксперт называет перспективу ослабления рубля, которая может привести к росту инфляционных ожиданий и ускорению роста цен.

«При существенном ослаблении национальной валюты и росте инфляционного давления Банку России будет весьма трудно перейти к снижению ставки», — сказал аналитик.

Кроме того эксперт предположил, что участники рынка по итогам заседания Банка России 16 февраля уделят свое внимание новым среднесрочным прогнозам, а также резюме обсуждения ключевой ставки, которое будет (впервые) опубликовано в конце февраля.

«Полагаем, что начало публикации резюме обсуждения, помимо комментариев и пресс-конференции представителей Банка России, даст участникам рынка новые ориентиры и логику принятия решения и повысит предсказуемость денежно-кредитной политики», — сказал Фетисов.

До этого эксперт назвал возможную дату снижения ставки ЦБ

Ранее аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами