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Назначен новый министр финансов Казахстана

Новым министром финансов Казахстана назначен Мади Такиев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Мади Такиева новым министром финансов республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Назначить Такиева Мади Токешовича министром финансов Республики Казахстан», — говорится в указе.

На этом посту чиновник сменил Ерулана Жамаубаева. До этого Такиев занимал должность депутата нижней палаты парламента, где руководил комитетом по финансам и бюджету.

Накануне в Казахстане выбрали кандидатуру на пост премьер-министра. Партия «Аманат» предложила на эту должность руководителя администрации президента Олжаса Бектенова. В соответствии с действующим законодательством президент Казахстана обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе (парламенте).

Первый заместитель фонда «Центр политических технологий» Алексей Макаркин счел нового премьера Казахстана посчитали удачным для России.

Ранее политолог объяснил отставку правительства Казахстана.

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