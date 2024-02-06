НОВАТЭК придумал, как найти новых клиентов для сбыта газа в условиях санкций

Российский производитель НОВАТЭК открыл офис в Китае, сообщает Reuters.

По словам источников издания, команду из десяти человек возглавил бывший руководитель Газпромбанка в КНР Сюй Цзиньхай. Подразделение займется маркетингом и развитием бизнеса.

Таким образом НОВАТЭК рассчитывает найти клиентов для своего нового проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», который в ноябре 2023 года попал под санкции США.

В 2023 году Китай обогнал Японию и стал крупнейшим в мире покупателем СПГ. Ключевыми поставщиками выступили Австралия, Катар, Россия, Малайзия и Индонезия.

На днях «Газпром» установил новый суточный рекорд по поставкам газа в КНР. Транзит осуществляется по «Силе Сибири» в рамках двусторонней договоренности с китайской CNPC.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай обсуждают строительство газопровода «Сила Сибири — 2».