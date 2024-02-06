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Морские поставки сырой нефти из России восстановились после двухнедельных перебоев

Россия нарастила морской экспорт нефти на 880 тысяч баррелей в сутки после сбоев

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Reuters

Морские поставки сырой нефти из России резко восстановились после двухнедельных перебоев. При этом отгрузки топлива с основных экспортных терминалов страны достигли рекордного уровня, пишет Bloomberg.

За неделю с 29 января по 4 февраля погрузку в порту Козьмино, который обеспечивает поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, завершили 11 танкеров. Объемы поставок из Усть-Луга и Приморска также выросли.

В результате еженедельные поставки нефти из России в среднем увеличились примерно на 880 тыс. баррелей в сутки (б/с), до самого высокого уровня с начала 2024 года.

В период с 22 по 28 января морской экспорт российской нефти упал на 250 тыс. б/с из-за сильных морозов, штормов в Приморском крае и ремонтных работ в терминале Усть-Луга.

До этого сообщалось, что Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай.

Ранее Данию раскритиковали из-за планов блокировать танкеры с нефтью из РФ.

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