Бизнесу пообещали предсказуемую налоговую политику в этом году

Минфин РФ планирует в 2024 году вести более предсказуемую налоговую политику и отказаться от введения неожиданных налоговых мер, которые усложняют работу бизнеса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова в ходе встречи с предпринимателями.

По словам Сазанова, в последние годы налоговая политика выстраивалась с учетом необходимости реагировать на внешние вызовы. Однако по мере адаптации экономики к новым условиям появилась возможность сделать налоговую политику более предсказуемой.

«Минфин готов к конструктивному диалогу с бизнесом по донастройке налоговой системы», — подчеркнул Сазанов.

2023 год ознаменовался для предпринимателей введением неожиданных налоговых мер, таких как налог на «сверхприбыль» и экспортные пошлины. Летом были частично приостановлены соглашения об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами.

В конце года были приняты масштабные поправки по регулированию трансфертного ценообразования и введен единый налоговый счет. Все эти нововведения усложнили работу бизнеса.

По словам Сазанова, в дальнейшем стимулирующая роль налогов будет реализовываться в основном через преференциальные режимы. Минфин не исключает продления действия инвестиционного налогового вычета и режима региональных инвестпроектов.

Кроме того, ведомство предложило ряду стран Персидского залива начать переговоры о пересмотре соглашений об избежании двойного налогообложения.

До этого стало известно, что Минфин продумывает вариант введения акциза на медицинский спирт.

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