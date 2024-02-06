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Украина национализировала активы российского бизнесмена на миллионы долларов

Украина национализировала активы бизнесмена из России на 13 миллионов долларов

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Алексей Никольский/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции Украины о национализации активов владельца «Независимой Нефтегазовой компании» российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск минюста о национализации активов предпринимателя из России Эдуарда Худайнатова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале «Нефтяная компания «Альянс-Украина», который оценивается почти в полмиллиарда гривен ($13,3 млн).

До этого в Службе безопасности Украины заявили о задержании главы одного из подразделений Верховного суда Украины за поддержку Российской Федерации. В СБУ утверждают, что в их распоряжении имеются записи разговоров, во время которых чиновник отрицает суверенитет Украины, а также выражает сомнение в соблюдении конституции страны.

Ранее СБУ завела уголовное дело на командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа, российского генерала Якова Резанцева.

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