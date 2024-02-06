Экономист объяснил причины ожидаемого роста доллара до 100 рублей

Прогноз о росте курса доллара к концу года до 100 рублей вполне реалистичен, убежден инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин. В этом он согласился с оценками аналитиков, добавив в беседе с НСН, что такой курс без внешних дополнительных вводных ожидаем.

«Положим, что сейчас курс – 91 рубль за доллар, и предположим, что к концу года накопленная инфляция за эти неполные 12 месяцев составит 10%. Соответственно, если 91 рубль индексируем накопленную инфляцию в рубле, то получаем сто рублей за доллар», — объяснил эксперт.

Новый курс может установиться «органически» и без искажений в торговом балансе, добавил Нигматуллин. Удерживаемые сейчас рублем позиции на уровне двухзначных показателей объясняются повышением ключевой ставки, считает экономист.

«Основной вес в краткосрочном тренде на укрепление рубля, судя по всему, сыграла ключевая ставка ЦБ. В конечном итоге есть исследование в том числе Банка России, в котором говорится, что ослабление рубля на 99% перекладывается на инфляцию, но на длинном горизонте – 3-5 лет. Если рубль внезапно ослабнет на 10-20%, то рано или поздно это переложится на инфляцию», — заключил Нигматуллин.

Напомним, в понедельник на Мосбирже курс доллара поднимался выше 91 рубля. По мнению аналитиков, снижению курса российской валюты способствовали завершение налогового периода в стране, рост спроса на валюту, действия валютных спекулянтов и другие факторы. Подробнее о пределе ослабления рубля в 2024 году – в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик оценил глубину обвала рубля в конце зимы.