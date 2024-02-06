Летать в «экономе» по России стало еще дороже

Цены на авиабилеты экономкласса в России в январе подскочили на 11,2%. Об этом РБК сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Пик роста пришелся на неделю с 23 по 29 января. За период стоимость «эконома» взлетела на 4,7%.

По итогам всего 2023 года авиабилеты экономкласса в РФ подорожали на 22,2%.

По прогнозам, в ближайшие два-три года цены на авиабилеты в России могут расти на 15-30% ежегодно. Темпы подорожания будут зависеть от того, насколько быстро в стране будут реализованы проекты по импортозамещению в авиаотрасли. Влияние на цены также оказывают объемы субсидирования.

Билеты на поезда в РФ за последнее время тоже подорожали. С 1 декабря 2023 года стоимость грузовых и пассажирских перевозок выросла на 10,75%.

До этого стало известно, сколько иностранцев посетили Россию в 2023 году.

Ранее сообщалось, что европейские авиакомпании начали подготовку к лету. Согласно прогнозам, сезон 2024 года может стать рекордным.