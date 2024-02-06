В Сбере назвали число работающих по программе субсидирования ипотеки застройщиков

К программе Сбера по субсидированию льготной ипотеки для застройщиков, выдающих такие жилищные кредиты, присоединилось уже 2,5 тыс. строительных компаний. Об этом на конференции банка для застройщиков «Время изменений: вызовы-2024» рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

«В 2022 году, когда началась специальная военная операция, в момент, когда ключевая ставка подпрыгнула до 20%, и другие банки прекратили кредитование по старым условиям, мы выдавали кредиты еще почти месяц, суммарно если смотреть вместе с социально незащищенными клиентами — полтора месяца», — рассказал Алексей Лейпи.

По его словам, в этом году компания, понимая свою ответственность, продолжила выдачу кредитов на старых условиях.

«Поделюсь с вами итогами января. Две трети всех выданных кредитов в январе выдаются по господдержке. Это кредиты, которые выданы по старым условиям», — добавил топ-менеджер компании.

Он уточнил, что возникающий ажиотаж всегда приводит к изменениям. Чтобы его сгладить, Сбер специально дал клиентам и партнерам возможность подписать договоры на старых условиях, а выдачи отложил на более поздний период.

«Это важный шаг, который показывает, что мы двигаемся и берем социальную ответственность на себя, а не просто говорим об этом», — сказал Лейпи.

Директор дивизиона «Домклик» также сообщил, что на сегодняшний день подписаны оферты с 2,5 тыс. застройщиками, которые начинают работать в рамках субсидирования.

«Мы начали уже в конце января выдавать почти 1 млрд в день по новому процессу. Сейчас стоим перед некой развилкой. У нас есть шкала прогноза — пессимистический прогноз — падение на 83%, и оптимистический прогноз — падение на 37% с учетом применения инструмента субсидирования. Рынок в ближайшие месяц-два покажет, в каком объемы мы будем. Но мне кажется, что и в том, и в другом случае мы попадем в ожидание регулятора», — поделился мнением Лейпи.

Ранее в сентябре и декабре 2023 года правительством РФ был снижен размер возмещения недополученных доходов кредиторам по льготным ипотечным программам, что привело к потере доходности в 1 процентный пункт.

Также Центробанк увеличил надбавки к коэффициентам резервирования с октября 2023 года, что привело к росту аллоцируемого капитала на 30% в среднем на ипотечный кредит и снижению маржи кредиторов еще на 0,3 процентных пункта в среднем.

Чтобы не останавливать выдачи кредитов, в Сбере после консультации с застройщиками и по их просьбе ввели субсидирование льготной ипотеки.