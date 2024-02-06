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Стали известны регионы России с самыми быстрыми темпами промышленного роста

Лидерами в РФ по темпам роста промышленности стали Камчатка, Чувашия и Сахалин

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Unsplash

Лидерами по темпу роста промышленного производства среди регионов РФ стали Камчатка, Чувашия и Сахалин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что темп роста промышленности Камчатского края составил 29,5%, Чувашии — 27,2%, Сахалинской области — 17,4%. В целом более половины российских регионов показали рост объемов промышленного производства в 2023 году выше среднего по стране, но фактическими драйверами стали столичные и крупные промышленные регионы.

При этом спад производства отмечается в 21 регионе. Сильнее всего промышленное производство снизилось в Приморском крае, на 11,6%.

Рост промышленного производства достиг указанных значений прежде всего за счет ускорения обрабатывающей промышленности, составившего 7,5%.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что отечественные предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в настоящее время загружены заказами на годы вперед.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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