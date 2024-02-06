Курс доллара снизился до 90,56 руб.

Курс американского доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи снизился на 1,25 коп. в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 90,56 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Европейская валюта подорожала на 29,75 коп., до 97,34 руб. Курс китайского юаня вырос к рублю на 1,85 коп. и составил 12,569 руб.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что предел ослабления курса рубля в 2024 году — 95 руб. за доллар и 101 руб. за евро.

По словам Антонова, как долго американская и европейская валюты продержатся на своих максимумах, будет зависеть от множества факторов, в том числе экономической ситуации в Соединенных Штатах и Европе, геополитических событий, действий центральных банков.

Ранее в ЦБ заявили, что не планируют управлять курсом рубля.