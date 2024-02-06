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Компания Huawei замедлила производство смартфонов

FT: Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для ИИ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Китайская корпорация Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что компания снизила темпы производства смартфонов Mate 60 из-за растущего спроса на чипы для ИИ.

Huawei использует одно предприятие для производства как собственных чипов Ascend AI, так и Kirin для своих смартфонов, которые являются конкурентами iPhone.

В конце 2023 года издание GizmoChina, ссылаясь на отчет аналитической фирмы Counterpoint Research, сообщало, что китайский технологический гигант Huawei вернулся в топ-5 мировых разработчиков мобильных чипсетов, оправившись от санкций США.

Согласно отчету Counterpoint Research за третий квартал 2023 года, производитель Hisilicon (полностью принадлежащий Huawei) сейчас занимает 5-е место на рынке чипсетов с долей 3%.

Ранее в Китае начались продажи большого кроссовера от Huawei.

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