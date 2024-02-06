Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно

Россияне в 2023 году стали чаще гасить потребительские кредиты досрочно. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Доля досрочных погашений за период выросла до 21%. Для сравнения: за аналогичный период 2022 года показатель составлял 18%, в 2021-м — 9,5%.

В количественном выражении за январь — декабрь 2023-го в России досрочно полностью закрыли 11 млн займов. Это на 63,55% больше, чем годом ранее (6,8 млн).

Доля «досрочки» во многом зависит от ключевой ставки: чем ниже ставка, тем выше активность рефинансирования и процент досрочных погашений, отметили эксперты.

В первой половине прошлого года ЦБ держал ставку на низком уровне в 7,5%. С конца июля регулятор начал ее повышать. К концу декабря значение выросло до 16% годовых.

Первое заседание Банка России по ключевой ставке в 2024 году пройдет 16 февраля.

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