В Госдуме заявили о недопустимости роста цен на жилье

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты намерены обсудить с Минстроем рост цен на жилье. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Володина, рост цен на жилье недопустим, а льготная ипотека должна носить целевой характер и повышать доступность жилья.

«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров… Это недопустимо… Планируем обсудить вопрос с Минстроем — цены на квартиры должны быть под контролем», — пояснил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что у правительства РФ нет цели обеспечить застройщикам сверхдоходы.

До этого президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер дальневосточной ипотеки до 9 млн рублей при покупке вторичного жилья в моногородах.

Изменения касаются программы дальневосточной и арктической ипотеки, требуя общей площади приобретаемого жилья более 60 кв. м.

Ранее россиянам перечислили три причины, почему банк может отказать в ипотеке.