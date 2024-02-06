Татарстанский производитель алкоголя потратит 4 млн рублей на пиар у блогеров

Производитель алкоголя «Татспиртпром», принадлежащий Татарстану, потратит 4 млн рублей на пиар своей продукции у блогеров через платформу GetBlogger. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на опубликованный на сайте госзакупок тендер.

Компания покупает лицензию с доступом к программно-аппаратному комплексу GetBlogger, которая будет действовать в течение месяца. Договор заключат с московским ООО «Гетблоггер».

GetBlogger представляет собой платформу для запуска массовых рекламных кампаний с блогерами. С ее помощью блогеры могут сотрудничать с рекламодателями и зарабатывать на рекламе. ООО «Гетблоггер» было зарегистрировано в России в сентябре 2016 года.

В конце января «Ведомости» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) сообщали, что топ-10 крупнейших по охвату российских YouTube-блогеров заработали 1,2 млрд рублей. В 2023 году доходы десятков популярных российских блогеров выросли на 31% к 2022 году. В 2022 году они составили 940 млн рублей.

Например, у Wylsacom (Валентин Петухов) доходы увеличились на 21,5%, до 288,6 млн рублей, у Влада А4 (Влад Бумага), ведущего детский канал «А4», доход вырос на 78%, до 218,8 млн рублей.

Ранее в Казани зафиксировали рост инвестиций бизнеса в интернет-продвижение.