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Бывшего топ-менеджера «Газпрома» признали банкротом

Суд признал бывшего зампреда правления «Газпрома» Голубева банкротом

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РИА «Новости»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего топ-менеджера «Газпрома» Валерия Голубева. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Голубев подал заявление о банкротстве в конце 2023 года. В карточке дела говорится, что исковые требования к Голубеву составляют около 729 миллионов рублей.

Отмечается, что в отношении Голубева было решено ввести процедуру реализации имущества. Кроме того, в публикации подчеркивается, что рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры назначено на 4 июля.

До этого в Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что налог на сверхприбыль будут обязаны заплатить даже компании-банкроты.

Первоначально власти рассчитывали привлечь за счет налога на сверхприбыль 300 млрд рублей. В декабре стало известно, что в федеральный бюджет по этой статье поступило уже 315 млрд рублей.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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