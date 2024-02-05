В Польше заявили о слишком большом количестве украинской продукции

Украина импортирует чрезмерное количество продовольствия на территорию Польши, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Чеслав Секерский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Не так давно сотрудники министерства начали проводить проверки на контрольно-пропускных пунктах (КПП) в Медыке, Корчеве и Хребенном. В заявлении отмечается, что проверки проходят в рамках инспекции поставок агропромышленной продукции с Украины.

«Подтверждается чрезмерный импорт на польский рынок сахара, масла и зерновых продуктов, таких как мука, зерновые шроты, особенно кукурузные», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом Секерский отметил, что большие объемы поставок украинских товаров в Европейский союз (ЕС) негативно сказываются на местных производителях. Их продукцию постепенно вытесняют с рынков в странах — членах регионального содружества.

В то же время министр обратил внимание на необходимость усилить ветеринарный контроль и активизировать работу инспекций на границах. Глава профильного ведомства пообещал гражданам заняться этим вопросом.

Ранее в Польше призвали отказаться от импорта украинской малины из-за плесени.