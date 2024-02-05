Альфа-Банк стал лучшим российским работодателем в сфере IT по версии «Хабр Карьеры»

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге лучших работодателей в сфере информационных технологий среди крупных компаний по итогам 2023 года по версии карьерного сервиса для IТ-специалистов «Хабр Карьера». Об этом сообщается на сайте сервиса.

Оценки своим прошлым и текущим работодателям выставляют сами IT-специалисты.

Отмечается, что сотрудники Альфа-Банка выделили технологичность, интересные задачи, хорошую зарплату, комфортные условия труда и отношения с коллегами, возможности для карьерного роста, а также оценили подход в бизнес-решениях: «Компания делает мир лучше».

В Альфа-Банке подчеркнули, что компания развивает профессиональное IT-комьюнити — запускает бесплатные обучающие курсы, растит своих специалистов внутри, открывает цифровые кафедры в ведущих вузах страны — Высшей школе экономики, Финансовом университете.

Кроме того, банк работает с молодежью по программе финтех-магистратуры в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Ежегодный рейтинг «Хабр Карьера» базируется на сервисе оценки работодателей, в котором сотрудники компаний могут анонимно оценить свою организацию и оставить отзыв.

За прошедший год почти 20 тыс. сотрудников поставили оценки почти 3,5 тыс. IT-компаниям.