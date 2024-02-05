Стало известно, сколько тратили россияне на покупку жилья в ОАЭ в 2023 году

C начала 2023 года 95% российских покупателей недвижимости в ОАЭ приобретали ее в основном для инвестиций, однако к концу года ситуация изменилась – теперь покупатели предпочитают приобретать жилье для собственного проживания. Об этом свидетельствует отчет аналитиков Russia Sotheby's International Realty об итогах прошлого года на рынке недвижимости арабских стран, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Эту тенденцию подтверждает средняя стоимость сделки по покупке недвижимости россиянами – $570 тыс. Эта сумма лишь немного выше минимального порога инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ.

Самым популярным направлением остается Дубай. По данным местного Земельного департамента, в 2023 году там было запущено более 81 тыс. новых объектов недвижимости, что на 25 тыс. больше, чем годом ранее. Количество сданных объектов тоже выросло на 4 тыс. и составило свыше 35 тыс.

«В недвижимость Дубая чаще других инвестируют россияне из регионов (58%), затем — москвичи (22%) и российские эмигранты, постоянно проживающие в Европе (20%),— отметила руководитель Департамента Ближнего Востока Russia Sotheby's International Realty Александра Калчева.

Эксперты компании также констатировали рост спроса на недвижимость в Абу-Даби и Рас-аль-Хайме – количество сделок там увеличилось на 82% и 41% соответственно. Аналитики отмечают появление новых инвестиционных направлений среди стран Залива – Омана, Катара, Бахрейна и Саудовской Аравии.

В ближайший год, по прогнозам, положительная динамика на рынке недвижимости региона сохранится, в том числе благодаря введению единой туристической визы стран Залива к 2025 году. Это может увеличить туристический поток и спрос на недвижимость.

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