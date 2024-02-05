В Сбере рассказали о мерах по поддержке самозанятых

Сбер продолжает расширять перечень услуг для самозанятых граждан, сообщила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

По словам топ-менеджера компании, бесплатный сервис Сбера «Свое дело» позволяет вести бизнес в одном приложении. Предприниматели могут принимать оплату по QR-коду, формировать чеки для клиентов вручную, автоматически и из истории поступлений, оплачивать налог и анализировать статистику доходов и расходов.

Кроме того, в Сбере сообщили, что те, кто оформил статус самозанятого в сервисе «Свое дело» в приложении СберБанк Онлайн, могут получить потребительский кредит по ставке ниже на 1 процентный пункт.

В компании отметили, что подключить сервис могут и самозанятые, которые уже зарегистрировались ранее в этом статусе в налоговой службе или другом банке.

Также в Сбере уточнили, что по итогам 2023 года в сервисе «Свое дело» зарегистрировано более 1,7 млн самозанятых.