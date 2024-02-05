Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Сбере рассказали о мерах по поддержке самозанятых

В сервисе Сбера «Свое дело» зарегистрировались более 1,7 млн самозанятых

close
100%
Freepik.com

Сбер продолжает расширять перечень услуг для самозанятых граждан, сообщила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.
По словам топ-менеджера компании, бесплатный сервис Сбера «Свое дело» позволяет вести бизнес в одном приложении. Предприниматели могут принимать оплату по QR-коду, формировать чеки для клиентов вручную, автоматически и из истории поступлений, оплачивать налог и анализировать статистику доходов и расходов.

Кроме того, в Сбере сообщили, что те, кто оформил статус самозанятого в сервисе «Свое дело» в приложении СберБанк Онлайн, могут получить потребительский кредит по ставке ниже на 1 процентный пункт.

В компании отметили, что подключить сервис могут и самозанятые, которые уже зарегистрировались ранее в этом статусе в налоговой службе или другом банке.

Также в Сбере уточнили, что по итогам 2023 года в сервисе «Свое дело» зарегистрировано более 1,7 млн самозанятых.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами