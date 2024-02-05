Аналитик назвал предел ослабления курса рубля в 2024 году

Предел ослабления курса рубля в 2024 году — 95 рублей за доллар и 101 рубль за евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Эти значения могут быть достигнуты во втором квартале года на фоне сохраняющегося снижения цен на нефть, роста дефицита бюджета и возможного ослабления денежно-кредитной политики Банка России (снижения ключевой ставки с 16% — «Газета.Ru»). Сдерживать рубль будут продажи экспортеров, предвыборная кампания президента, налоговый период в конце месяца. ЦБ будет предпринимать меры по стабилизации курса рубля, чтобы не дать вновь начать расти инфляции», — спрогнозировал аналитик.

Как долго доллар и евро продержатся на своих максимумах, будет зависеть от множества факторов, в том числе экономической ситуации в США и Европе, геополитических событий, действий центральных банков, заключил Антонов.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На торгах Мосбиржи в понедельник курс доллара поднимался до 91,5 рублей, евро — превышал 99 рублей, что стало трехнедельным максимумом.

Ранее финансист объяснил ослабление курса рубля в понедельник.