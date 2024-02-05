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Началась выплата компенсаций бизнесменам, пострадавшим от обстрелов ВСУ в Шебекино

Гладков: на выплату компенсаций малому бизнесу Шебекино выделено 250 млн рублей

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РИА Новости

Пострадавшие от обстрелов ВСУ представители малого и среднего бизнеса Шебекинского района Белгородской области получат компенсации со стороны региональных властей. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Начинается первый этап выдачи денежных средств (…) малому и среднему бизнесу Шебекинского округа, пострадавшего от событий середины лета 2023 года», — написал Гладков.

По словам губернатора, средства в размере 250 млн рублей получат 122 предпринимателя, пострадавших от событий середины лета 2023 года.

Гладков подчеркнул, что заявок поступило гораздо больше и региональные власти будут принимать меры для выдачи средств всем, кто понес ущерб.

19 января сообщалось, что пострадавшие из-за обстрелов предприятия в Шебекино получат денежную компенсацию. Деньги пойдут на восстановление разрушенной инфраструктуры.

8 января ВСУ обстреляли промзону в Шебекино под Белгородом.

Ранее игрок «Локомотива» рассказал о нахождении в обстрелянном ВСУ Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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