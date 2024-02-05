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Экономист спрогнозировал, когда отменят налог на длинные вклады

Экономист Лобода: закон об отмене налога на длинные вклады примут до конца года

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

С большой долей вероятности закон об отмене налога на длинные вклады будет принят до конца 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

«Эта мера стимулирует долгосрочные сбережения, может отчасти помочь в сдерживании инфляции и поможет многим россиянам сформировать на будущее «подушку финансовой безопасности». Так что для государства будет выгодно принять такой закон», — пояснил экономист.

По его словам, бюджет много не потеряет, поскольку большинство россиян хранят деньги на депозитах сроком на полгода-год.

«В случае принятия такого закона долгосрочных вкладов в банках может стать больше. Их доля может вырасти примерно до 10% от общего числа вкладов. Долгосрочные вклады будут привлекательнее при политике сильного рубля. В случае очередных заметных скачков обесценения российской валюты инвесторы будут использовать другие инструменты с краткосрочными периодами вложения», — заключил эксперт.

5 февраля зампред Совета Федерации Дмитрий Журавлев поддержал идею Минфина РФ отменить налог на доходы от долгосрочных вкладов, чтобы стимулировать спрос на них. Инициатива была высказана министерством еще в сентябре, но окончательное решение по ней еще не принято.

Ранее эксперт объяснила, как изменится спрос на долгосрочные банковские вклады.

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