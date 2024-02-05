Дефицит бюджета Украины за год удвоился

Дефицит сводного бюджета Украины в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 56,5% и составил 1,3 трлн гривен (более $35 млрд ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в личном Тelegram-канале депутата Верховной рады Даниила Гетманцева.

По его словам, расходы украинского бюджета в прошлом году выросли почти на 46% — до 4,4 трлн гривен ($118 млрд). Увеличение расходов связано прежде всего с ростом военного бюджета. На оборону, безопасность и правопорядок пришлось около 60% всех расходов.

Доходы бюджета Украины в 2023 году увеличились на 41,3% — до 3,1 трлн гривен ($82,5 млрд). Таким образом, дефицит бюджета с учетом кредитования составил 1,3 трлн гривен.

До этого Минфин Украины сообщил, что в прошлом году на военные нужды было потрачено $49,1 млрд или 60% бюджета. Министр финансов отмечал, что ежемесячный дефицит составляет около $5 млрд, а три четверти расходов идут на армию.

До этого в МИД Венгрии одобрили решение ЕС выделить €50 млрд Украине.

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