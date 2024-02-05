В Сбере рассказали о популярности банкоматов компании среди клиентов других банков

В 2023 году почти 6 млн владельцев карт «Мир» других банков совершили более 30 млн операций по внесению наличных на свои карты через банкоматы Сбера, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В Сбере напомнили, что клиенты могут вносить наличные на карты любых российских банков в банкоматах Сбера с декабря 2022 года. Комиссию за эту услугу Сбер не взимает.

В компании уточнили, что сервис доступен во всех банкоматах с опцией внесения наличных, то есть в 98% банкоматной сети Сбера. При этом клиенты Сбера могут внести и снять наличных без использования карты — по QR-коду с помощью приложения СберБанк Онлайн.

Старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина констатировала, что банкоматная сеть Сбера — крупнейшая в России.

Она подчеркнула, что банкоматы компании расположены в самых отдаленных уголках страны.

Напомним, в 2023 году Сбер перевел свои банкоматы на собственный процессинг и собственное управляющее программное обеспечение InterSphere.