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Выпуск бензина в РФ снизился в январе из-за аварий на НПЗ

Выпуск топлива за месяц упал почти на 2% из-за поломок на Нижегородском НПЗ

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Мария Девахина/РИА Новости

Производство бензина в России в январе 2023 года снизилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3,49 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с отраслевой статистикой.

Падение выпуска бензина отчасти связано с аварией на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа, где вышла из строя установка каталитического крекинга. Из-за этого производство бензина Аи-95 сократилось примерно на 200 тыс. тонн в месяц. В Минэнерго пообещали, что нефтекомпании перенаправят с экспорта недостающий для внутреннего рынка объем топлива.

Действительно, экспорт бензина в январе упал на 31,5% относительно того же периода 2023 года — до 442,3 тыс. тонн. При этом отгрузки топлива на внутренний рынок выросли на 6,5% и составили 3,047 млн тонн, пишет издание.

«Мы внимательно следим за выполнением рекомендаций нефтекомпаний и пока не видим серьезных нарушений», — прокомментировали ситуацию в Минэнерго.

В феврале аналитики ожидают дальнейшего снижения экспорта бензина из России. В январе из-за атак беспилотников приостанавливали работу НПЗ в Усть-Луге и Туапсе, однако это практически не повлияло на внутреннее снабжение.

3 февраля произошла атака беспилотника на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде, но компания заверила, что завод функционирует в штатном режиме. Эксперты пока не прогнозируют серьезного влияния инцидента на рынок бензина.

В конце января российских нефтяников уличили в недостаточных поставках топлива.

Ранее ФАС завела 28 дел о завышении цен на топливном рынке.

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