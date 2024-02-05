В Российской гильдии риэлторов оценили, что будет с ценами на жилье в 2024 году

В 2024 году в России ожидается снижение цен как на вторичное, так и на первичное жилье на фоне возможной отмены льготной ипотеки и сохранения семейной программы. Об этом kp.ru рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Однако, по его словам, снижение стоимости жилья будет небольшим. При этом он отметил, что после отмены действия обычной льготной программы на покупку нового жилья под 8% застройщики будут стараться продать как можно больше уже построенных объектов по данной программе до 1 июля. Это может оказать негативное влияние на рынок.

«Но это будет недолгосрочная история. В итоге сократится спрос и на первичном рынке. Хотя половина спроса, который сейчас обеспечивается адресной ипотекой, конечно, сохранится. Это хорошее подспорье и для застройщиков, они гарантированно сохранят минимум половину объема спроса», — заключил Апрелев.

5 февраля сообщалось, что Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%.

Ранее власти отказались вводить льготную ипотеку на «вторичку» на новых территориях.