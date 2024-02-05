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«Яндекс» заменит Yandex N.V. на Мосбирже после продажи

В «Яндексе» сообщили, что на Мосбиржу выйдет МКАО «ЯНДЕКС» вместо Yandex N.V.

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Yandex N.V. выведет ценные бумаги из торгов на Мосбирже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По информации пресс-службы, на Мосбирже будет представлена международная компания акционерного общества (МКАО) «Яндекс». ЗПИФ «Консорциум.Первый», который будет основным владельцем МКАО «Яндекс», предложит держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах. Таким образом розничные инвесторы смогут стать акционерами компании.

До этого в пресс-службе компании сообщали, что «Яндекс» продал свой российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров.

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский. К 31 июля Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренд «Яндекс». При этом головной компанией группы вместо нидерландской Yandex N.V. станет зарегистрированное в Калининградской области МКАО «Яндекс». ЗПИФ «Консорциум.Первый» получит 6 из 10 мест в совете директоров.

Ранее «Яндекс» представил фирменный электровелосипед.

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