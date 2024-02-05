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Турция хочет получить от России скидки на природный газ

ТАСС: Турция планирует обсудить с Россией скидки на природный газ

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Matthias Rietschel/AP

Турция планирует обсудить с Россией вопрос скидки на природный газ в рамках подготовки визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный дипломатический источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Турция является и всегда являлась надежным потребителем российского газа.

«Власти республики ранее говорили, что рассчитывают на более разумные цены на него, в том числе в свете планов создания газового хаба. Это планируется обсудить на переговорах в рамках подготовки визита в Турцию президента России», — сказал он.

По мнению источника, эта договоренность может быть достигнута в Анкаре. Он отметил, что в январе делегация государственной нефтегазовой компании Botas из Турции побывала в России для проведения переговоров по созданию хаба.

До этого вице-премьер России Александр Новак заявлял, что реализация проекта газового хаба в Турции может начаться в 2024 году.

Ранее Новак заявлял, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.

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