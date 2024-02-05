Yandex N.V. продал свой российский бизнес

Нидерландская компания Yandex N.V. продала свой российский бизнес за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Об этом говорится в сообщении компании.
Сумма сделки учитывает дисконт не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированное в Калининградской области МКАО «Яндекс».
Основным акционером МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Другие участники — структуры ЛУКОЙЛа, основателя Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» и предпринимателя Александра Рязанова.
«Консорциум.Первый» получит 6 из 10 мест в совете директоров МКАО. Еще 2 места займут представители созданного «Фонда менеджеров».
После одобрения сделки новая структура предложит держателям экономических акций нидерландской компании варианты по их ценным бумагам.
Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский
К 31 июля Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренд «Яндекс».
До этого главное юрлицо «Яндекса» в России сменило владельца.
Ранее «Яндекс» представил фирменный электровелосипед.