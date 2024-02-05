Стало известно, в каких регионах России чаще всего травмируются пассажиры

Наибольшее число обращений за компенсациями по страховым выплатам в ДТП с общественным транспортом в 2023 году поступило из Пермского края, Ростовской и Саратовской областей, а также из Республики Башкортостан. Такие данные приводит страховая компания «Росгосстрах» в своем ежегодном отчете о выплатах пострадавшим в ДТП на общественном транспорте, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным страховой компании, мужчины получали травмы в два раза реже, чем женщины. Кроме того, анализ показал, что более тяжелые травмы пассажиры обычно получают во время междугородних поездок на автобусах и «маршрутках».

Общая сумма по страховым выплатам составила 37,9 млн рублей. Как пояснил начальник отдела выплат «Росгосстраха» Андрей Кривенышев, после ДТП на междугородних трассах средний размер выплаты составляет около 300 тыс. рублей. Это связано с более высокими скоростями движения и вероятностью более серьезных аварий. Всего компанией за 2023 год было произведено 45 выплат на общую сумму в 23,4 млн рублей.

Тогда как после происшествий в городском транспорте общая сумма выплат была значительно меньше – 11,9 млн рублей по 77 страховым случаям. Чаще всего в черте города пассажиры получают ушибы, переломы и сотрясения мозга.

Меньше всего травмированных оказалось среди пассажиров троллейбусов и трамваев. Всего в прошлом году в компанию поступило лишь четыре обращения от пассажиров электротранспорта.

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