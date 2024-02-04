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Эксперт раскрыл выгоду от решения Байдена по экспорту СПГ

Аналитик Демидов: из-за сокращения поставок СПГ в Европу из США вырастут цены

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Michael Sohn/AP

Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу будет способствовать росту цен. Об этом независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил «Ленте.ру».

По словам специалиста, в этом кроется выгода России от решения президента США Джо Байдена по экспорту топлива. Демидов обратил внимание, что поставки российского СПГ крайне ограниченны мощностями.

«Россия не может поставлять больше, чем она производит, и больше, чем у нее есть свободного СПГ», — подчеркнул эксперт.

Специалист пояснил, что Россия получит увеличение прибыли из-за роста цен. Демидов отметил, что это не значит, что РФ вдруг займет место США на рынке СПГ, так как это «разные лиги».

До этого сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что президент США Джо Байден, запретив экспорт СПГ за рубеж, помог России и ее президенту Владимиру Путину.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу этого десятилетия.

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