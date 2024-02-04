Украинский сталелитейный завод сообщил о кризисных действиях после взрывов в Кривом Роге

Завод «Арселор Миттал», который является крупнейшим сталелитейным предприятием Украины, заявил о кризисных действиях после взрывов и пожара в Кривом Роге. О проблемах сообщил представитель пресс-службы завода Владимир Гайдаш телеканалу «Общественное».

«Были определенные кризисные действия, которые нужно было выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии [после взрывов]», — заявил Гайдаш.

2 февраля сообщалось о серии взрывов, которые произошли в Кривом Роге, после чего сразу в нескольких районах города пропало электричество. Как писало украинское издание «Страна.ua», в ночь на 4 февраля жители Кривого Рога засняли масштабный пожар, однако в «Арселор Миттале» отрицали, что возгорание произошло на их заводе.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской области без электричества остались почти 15 тысяч местных жителей.

Ранее в ряде районов Кривого Рога отключили отопление из-за аварии на теплосетях.