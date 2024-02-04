Крупнейший производитель чипов дал неутешительный прогноз на 2024 год

Тайваньская компания Foxconn, ведущий контрактный производитель электроники в мире, предупредила, что проблема нехватки чипов для серверов искусственного интеллекта (ИИ) сохранится и в 2024 году. Об этом пишет Reuters.

Мощности по производству ограничены, пояснил председатель Foxconn Лю Янг-Вэй. Для удовлетворения постоянно растущего спроса требуются новые заводы, добавил он.

Акции Foxconn за год упали на 2,4%. В понедельник, 5 февраля, компания опубликует данные о продажах за январь.

До этого стало известно, что конкурирующий производитель чипов NVIDIA по итогам 2023 года стал самым быстрорастущим по стоимости брендом в мире. Звание самого дорогого бренда принадлежит Apple. В тройку также вошли Microsoft и Google. Российские бренды в топ-500 не попали.

Ранее сообщалось, что основатель Amazon Джефф Безос собрался продать около 50 млн акций e-commerce гиганта.