Решение Байдена по СПГ назвали «подарком» для Путина

Запрет президента США Джо Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) стал «подарком» его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP).

В публикации отмечается, что решение Байдена «привело в ярость» Республиканскую партию и напугало иностранных союзников Соединенных Штатов.

«Приостановка [экспорта СПГ] вызвала ужас во всем мире <...> В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы публикации отмечают, что Байден своим решением подорвал усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российского газа, тем самым «сделав подарок Путину».

До этого в парламенте Норвегии заявляли, что отказ от газа из России негативно сказался на климате.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».