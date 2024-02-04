Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Решение Байдена по СПГ назвали «подарком» для Путина

FP: запрет Байдена на импорт СПГ стал подарком для Путина и вызвал ужас в Европе

close
100%
Depositphotos

Запрет президента США Джо Байдена на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) стал «подарком» его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом пишет издание Foreign Policy (FP).

В публикации отмечается, что решение Байдена «привело в ярость» Республиканскую партию и напугало иностранных союзников Соединенных Штатов.

«Приостановка [экспорта СПГ] вызвала ужас во всем мире <...> В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы публикации отмечают, что Байден своим решением подорвал усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российского газа, тем самым «сделав подарок Путину».

До этого в парламенте Норвегии заявляли, что отказ от газа из России негативно сказался на климате.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами