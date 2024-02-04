Российский картографический сервис выпустил приложение для Apple Vision Pro

2ГИС выпустил приложение 2GIS Immersive для очков виртуальной реальности от Apple. Сервис представил сотни реалистичных 3D-моделей зданий на картах, которые позволяют виртуально перенестись в город, сообщил руководитель направления продуктов для пользователей 2ГИС Александр Сырков.

Отмечается, что очки Apple Vision Pro управляются движением глаз и рук пользователя. Приложение создано специально для этих очков. С его помощью можно рассматривать реалистичные 3D-модели зданий в городах России, например, МГУ в Москве или Казанский собор в Санкт-Петербурге.

«Появление Apple Vision Pro — это новые перспективы для развития сценария виртуальных прогулок и использования карт. Например, находясь у себя дома на кухне, можно погулять вокруг Кремля или Большого театра в Москве, рассмотреть архитектуру и мелкие детали в невероятном качестве», — рассказал Сырков.

По его словам, разработка приложения являлась технологическим вызовов для инженеров сервиса. Он уточнил, что им за короткие сроки удалось создать пилотное приложение для Apple Vision Pro.

«Уверен, что этот опыт будет полезен и в развитии наших продуктов», — заключил он.

Ранее сообщалось, что гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro появится на прилавках российских магазинов в начале весны 2024 года, но в них не будет поддержки русского языка.