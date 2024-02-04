В «Газпроме» назвали объем газа, прокачиваемого через территорию Украины

«Газпром» прокачивает через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на Украине газ в объеме 42 млн кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 42 миллиона кубометров на 4 февраля», — пояснил Куприянов.

Он добавил, что на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена.

До этого «Газпром» сообщал, что 21 января подает российский газ для транзита в Европу через Украину в объеме 40,5 млн куб. метров в сутки. Поставки идут через газоизмерительную станцию «Суджа».

20 января объем транзита составил 42,2 млн куб. метров.

«Лента.ру» писала, что отказ стран Евросоюза от закупок газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетическую проблему из Европы в бедные страны.

Ранее Европа продолжила наращивать добычу газа из подземных хранилищ.