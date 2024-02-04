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В РФ сократят срок оформления доступа транспортных компаний к международным автоперевозкам

В России упростят допуск транспортных компаний к международным автоперевозкам

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Shutterstock

В России сократится срок оформления доступа отечественных транспортных компаний к международным автоперевозкам. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства РФ.

«Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли», — отмечается в сообщении.

С 1 сентября 2024 года процесс будет занимать не более 5 рабочих дней. Ранее на оформление доступа уходило до 20 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, сократится количество документов, необходимых для получения разрешения на международные автоперевозки. Начиная с осени российским транспортным компаниям потребуется предоставить в Ространснадзор от одного до трех документов в зависимости от требований к типу перевозимых грузов.

До этого сообщалось, что грузопоток по Северному морскому пути по итогам 2023 года вырос до исторического максимума в 36,25 млн тонн.

Ранее стало известно, что страны Азии готовятся к поставкам по Севморпути из России.

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