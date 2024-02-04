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Члены совета директоров Tesla могли употреблять наркотики с Маском

WSJ: члены совета директоров Tesla употребляли наркотики с Маском

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Некоторые бывшие и действующие члены совета директоров компании Tesla употребляли наркотики вместе с ее гендиректором Илоном Маском, утверждает The Wall Street Journal (WSJ). Американская газета ссылается на источники.

По данным издания, ряду действующих и бывших директоров компаний Tesla и SpaceX известно, что Маск употреблял наркотики, однако они не обращались в суд по этому вопросу. Совет директоров Tesla также не проводил расследования по данному поводу и не фиксировал свои опасения в протоколах.

Как утверждают источники WSJ, Маск употреблял кетамин на встречах с членом совета директоров Tesla и сооснователем сервиса аренды жилья Airbnb Джо Геббией. Вместе с миллиардером наркотики также употребляли бывшие члены совета директоров Tesla Стив Джарветсон и Антонио Грасиас, а также брат бизнесмена Кимбал Маск, пишет газета.

По словам журналистов, братья и близкие к Маску люди посещают вечеринки в одном из бутик-отелей в Мексике, где и употребляют наркотики. Как пишет WSJ, окружение Маска в компании опасается его расстроить, поскольку бизнесмен помог им сделать состояния, и не хочет рисковать потерей социального капитала, который дает близость к Маску.

В январе газета уже писала, что в совете директоров Tesla и SpaceX считают, что Маск употребляет наркотики, а также опасаются, что это может сказаться на судьбе принадлежащих ему активов.

Возможное пристрастие бизнесмена к запрещенным веществам может поставить под угрозу заключение со SpaceX многомиллионных государственных контрактов. При этом адвокат предпринимателя Алекс Спиро рассказал, что бизнесмен регулярно проходит проверки на содержание наркотиков в крови. По его словам, миллиардер ни разу не провалил эти проверки.

Позднее Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотические средства.

Ранее Маск заявил, что 2024 год будет хуже, чем предыдущие.

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