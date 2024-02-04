На Украине назвали объем грузов, экспортированных по временному морскому коридору

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что Киев экспортировал 20 млн тонн грузов по временному морскому коридору в Черном море. Об этом Гетманцев написал в своем Telegram-канале.

«Альтернативным морским коридором прошло уже более 660 судов, направившихся в 32 государства мира, имея на борту разнообразную украинскую продукцию», — поделился депутат.

Он добавил, что только в январе из портов Одессы было отправлено 6,3 млн тонн грузов.

До этого министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб говорил, что международному сообществу стоит подумать о перезапуске посреднической роли Турции при поставках украинского зерна.

По его словам, вопрос о поставках зерна с Украины сейчас заблокирован. Но, по мнению бельгийского министра, всем заинтересованным сторонам необходимо подумать о возможности «перезапустить диалог».

Украинский посол в Анкаре Василий Боднар говорил, что Киев ведет «определенные переговоры» по поиску нового формата экспорта зерна после выхода РФ из черноморской инициативы.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.