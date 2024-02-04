В России ожидают увеличения количества турпоездок по стране

Министр экономического развития Максим Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что количество турпоездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Решетникова, это станет возможным благодаря единой субсидии для регионов. Это позволит развивать уже действующие точки притяжения.

«Объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 миллионов в этом году, 6,2 миллиарда рублей», — поделился Решетников.

Он добавил, что до 15 февраля регионы предоставят министерству экономразвития региональные программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма.

До этого вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в ходе пленарной сессии Дня туризма на Международной выставке-форуме «Россия» выступила с предложением разработать новые программы по доступности семейного отдыха.

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