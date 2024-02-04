Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России ожидают увеличения количества турпоездок по стране

Решетников: число турпоездок по РФ может вырасти на 11 миллионов в 2024 году

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Министр экономического развития Максим Решетников в рамках заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума «Россия» заявил, что количество турпоездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Решетникова, это станет возможным благодаря единой субсидии для регионов. Это позволит развивать уже действующие точки притяжения.

«Объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 миллионов в этом году, 6,2 миллиарда рублей», — поделился Решетников.

Он добавил, что до 15 февраля регионы предоставят министерству экономразвития региональные программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма.

До этого вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в ходе пленарной сессии Дня туризма на Международной выставке-форуме «Россия» выступила с предложением разработать новые программы по доступности семейного отдыха.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами