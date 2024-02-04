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Россиянам рассказали, что делать, если задерживают зарплату

«Известия»: работодатель должен выплатить проценты в случае задержки зарплаты

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Depositphotos

Работодатель обязан выплачивать проценты в случае задержки заработной платы, отпускных или других выплат. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, к февралю 2024 года общий долг по заработной плате и отпускным в РФ превысил 300 млрд рублей.

«Принятые изменения в Трудовой кодекс предписывают: если работнику не начислили зарплату, отпускные или другие причитающиеся ему выплаты, работодатель должен будет уплатить их с процентами», — говорится в публикации.

Отмечается, что теперь проценты рассчитывают со следующего дня после даты предполагаемой выплаты денег. Проценты работнику не могут быть меньше одной стопятидесятой доли ключевой ставки Центробанка.

До этого руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Николай Михайлов говорил, что в России не сократились зарплаты IT-специалистов.

Ранее эксперты рассказали, на какую хитрость идут IT-специалисты, чтобы повысить себе зарплаты.

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