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Венгрия уничтожит 40 тонн семян ввезенной с Украины кукурузы

Венгрия уничтожит 40 тонн семян генно-модифицированной кукурузы с Украины

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Efrem Lukatsky/AP

В Венгрии уничтожат 40 тонн семян генетически модифицированной кукурузы, ввезенных с Украины. Продукция попала в страну незаконно, сообщает Минсельхоз Венгрии.

«Мы решительно выступаем за то, чтобы сельскохозяйственная продукция, импортируемая из третьих стран, соответствовала тем же стандартам, что и продукты питания, производимые в Евросоюзе», — подчеркнул глава министерства Иштван Надь.

В отношении компании-дистрибьютора было возбуждено уголовное дело, добавил представитель ведомства.

На днях Венгрия заявила, что сохранит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, несмотря на уговоры Еврокомиссии. В Будапеште считают, что украинская продукция уничтожает внутренний рынок.

До этого министр сельского хозяйства Польши призвал обезопасить европейских фермеров от Украины.

Ранее протест поставкам с Украины выразили во Франции.

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