Венгрия уничтожит 40 тонн семян ввезенной с Украины кукурузы

В Венгрии уничтожат 40 тонн семян генетически модифицированной кукурузы, ввезенных с Украины. Продукция попала в страну незаконно, сообщает Минсельхоз Венгрии.

«Мы решительно выступаем за то, чтобы сельскохозяйственная продукция, импортируемая из третьих стран, соответствовала тем же стандартам, что и продукты питания, производимые в Евросоюзе», — подчеркнул глава министерства Иштван Надь.

В отношении компании-дистрибьютора было возбуждено уголовное дело, добавил представитель ведомства.

На днях Венгрия заявила, что сохранит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, несмотря на уговоры Еврокомиссии. В Будапеште считают, что украинская продукция уничтожает внутренний рынок.

До этого министр сельского хозяйства Польши призвал обезопасить европейских фермеров от Украины.

Ранее протест поставкам с Украины выразили во Франции.