На выставке «Россия» Сбер рассказал о цифровых сервисах и развитии моделей ИИ в медицине

В обществе сформирован запрос на здоровую и долгую жизнь. Об этом на пленарной сессии Минздрава «Здравоохранение России: достижения и возможности», которая прошла в рамках Дня здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, заявил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. Он рассказал о цифровизации сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба банка.

По его словам, цифровизация здравоохранения активно развивается, и при этом важно правильно интегрировать ее в практику. Он отметил важное значение вовлечения и сотрудничества всех участников этой сферы.

«Развитие цифровых технологий уже трансформирует жизнь людей и систему здравоохранения. Искусственный интеллект находит применение в различных сервисах — от мониторинга здоровья до оптимизации работы врачей и медицинских учреждений. Это приводит к «сдвигу парадигмы влево», где акцент смещается на раннюю диагностику и профилактику, что способствует повышению качества и доступности медицинских услуг», — сказал Жданов.

Он отметил, что Сбер и партнеры работают над развитием цифровых сервисов здоровья и AI-моделей в медицине. По его словам, компания планирует разработать для пациентов и врачей AI-помощников, которые будут поддерживать человека на всех этапах заботы о здоровье.

«Ключевая задача — поставить искусственный интеллект на службу человека», — подчеркнул Сергей Жданов.

Отмечается, что Сбер принял участие в Дне здоровья, который провел Минздрав РФ выставке «Россия» 2 февраля. Так, в павильоне банка при участии Минздрава прошла экспертная сессия «Применение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении», в которой поучаствовали представители ведомства, регионов и компаний. Посетителям рассказали о цифровых сервисах здоровья и развитии моделей искусственного интеллекта в медицине.

Также для гостей прошли лекции о медицине. Кроме того, сотрудники Сбера представили возможности дистанционного осмотра при онлайн-консультации с лечащим врачом. Слушатели познакомились с устройствами для дистанционной диагностики и мониторинга состояния пациента.