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Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 9 января

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Курс евро в пятницу превысил отметку 99 рублей впервые с 9 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 16:18 по московскому времени европейская валюта стоила 99,11 (+0,82%).

Доллар в моменте взлетел выше 91 рубля. Дневной максимум достигал 91,15 рубля за «американца».

Китайский юань также укрепился к российской валюте и торгуется в диапазоне в 12,59-12,7 рубля.

Давление на рубль на текущей неделе усилилось, в частности, из-за завершения налогового периода, снижения объемов продаж валютной выручки и ослабления цен на нефть, отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Яков Яковлев.

Еще одним негативным фактором выступило вероятное восстановление импорта и, соответственно, повышение спроса на иностранную валюту после сезонного снижения в январе, продолжил аналитик. Также на ослабление нацвалюты повлияло сделанное на неделе заявление ЦБ РФ о возможном снижении процентной ставки в текущем году.

Однако пока значительного ослабления рубля не ожидается, подчеркнул Яковлев. Жесткая монетарная политика Банка России, обязательная продажа части валютной выручки, а также продажа валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиционных сделок из ФНБ удержат рубль от значительного снижения.

Ранее в Центральном банке РФ рассказали о реакции инвесторов на ослабление рубля. При этом регулятор не исключает возможность нового повышения ключевой ставки.

Ранее Банк России заявил, что планирует управлять курсом рубля.

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