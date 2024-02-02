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Цены на нефть за неделю ощутимо упали

Нефть Brent за неделю подешевела на 5%

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Shutterstock

Нефть эталонной марки Brent за неделю подешевела более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже Ice Futeres.

По состоянию на 15:40 по московскому времени апрельский фьючерс на сорт Brent торговался по $78,66 за баррель, что на $4,29 (5,17%) меньше цены закрытия в прошлую пятницу, 26 января.

В то же время стоимость мартовского фьючерса WTI составила $73,88 за баррель (-5,29% за неделю).

«Сохранение геополитической напряженности продолжит давление на цены вверх. До де-эскалации конфликта на Ближнем Востоке ожидаем повышенной волатильности на рынке с вероятным диапазоном цены $80-90 за баррель», — пишет в своей заметке руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

До этого сообщалось, что поступления СПГ в Европу за январь упали трехмесячного минимума. Показатель составил 10,65 млрд куб. м (-6% год к году). При этом ЕС продолжает активный отбор из своих подземных хранилищ газа. Запасы уже опустились ниже 72%.

Ранее Минэнерго Молдавии допустило импорт газа у России.

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