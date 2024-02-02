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Продажи Apple в Китае за последний квартал оказались минимальными с 2018 года

Продажи техники Apple в Китае за квартал упали на 13%

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Jeff Chiu/AP

Продажи техники Apple в Китае по итогам первого квартала 2024 финансового года (октябрь — декабрь 2023-го) продемонстрировали худший результат за последние 6 лет, следует из отчета компании.

Аналитики прогнозировали, что продажи составят $23,53 млрд. В результате производитель реализовал техники на $20,8 млрд.

Результаты подтвердили опасения некоторых аналитиков, что компания теряет позиции на ключевом для себя азиатском рынке. Китай — третий по величине продаж для Apple.

«В КНР Apple сталкивается с более серьезными конкурентными проблемами не только из-за растущей популярности Huawei, но и из-за бума складных смартфонов в регионе. Как мы все знаем, у Apple нет устройств. Пока что», — комментирует аналитик IDC Набила Попал.

На этом фоне акции Apple перед открытием торгов на бирже Nasdaq в пятницу подешевели на 2,7%, до $171,78 за лот.

До этого Apple вернул себе титул самого дорогого бренда в мире.

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