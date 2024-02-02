В России зафиксировали замедление темпов спроса на ипотеку

В январе 2024 года спрос на ипотеку в России существенно снизился на фоне повышения ключевой ставки в декабре 2023 года. Об этом свидетельствуют подсчеты аналитиков SaaS-платформы TYMY, копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Количество ипотечных заявок снизилось с 18 по 24 декабря на 11% в сравнении с неделей ранее, а с 25 по 31 декабря еще на 43%. А в январе обвал составил уже более трети.

По словам сооснователя сервиса AI-аналитики Find Insight и директора по продукту TYMY Никиты Арзамасцева, на динамику повлиял и сезонный фактор — в начале января активность на рынке ипотеки традиционно снижается.

«Спрос практически замер — мы зафиксировали активность на уровне 7-10% от средней в неделю. Конечно, это повлияло на итоговый результат: заявок за месяц было оформлено на 38% меньше в сравнении с декабрем. То есть, можно констатировать, что замедление существенное, но при этом можно считать, что рынок по-прежнему активен», — прокомментировал Арзамасцев.

Кроме того, в структуре заявок заметно уменьшилась доля ипотеки на строящееся жилье — с 64-74% в декабре до 54-60% в январе. При этом доля одобрений осталась прежней — порядка 50% по заявкам как на готовое, так и на строящееся жилье.

По мнению генерального директора сервиса Алексея Майстренко, главный тренд на рынке ипотеки сейчас — это волатильность. К ней предстоит адаптироваться в ближайшие месяцы.

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